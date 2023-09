FT: Kiinan puolustusministeri on vapautettu tehtävistään, uskoo USA – suurlähettiläs kritisoi Xi Jingpingin "mysteeriromaania"

Yhdysvallat uskoo, että Kiinan puolustusministeri Li Shangfu on Kiinassa hallinnon tutkinnan kohteena ja vapautettu tehtävistään. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Financial Times yhdysvaltalaisiin virkamieslähteisiin pohjaten. Hieman artikkelin julkaisemisen jälkeen Yhdysvaltain Japanin-suurlähettiläs Rahm Emanuel kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että puolustusministeri Litä ei ole nähty eikä hänestä ole kuultu kolmeen viikkoon. Emanuel arvioi, että ministeri on saatettu asettaa kotiarestiin. Raportit ovat viimeisin merkki mahdollisesta myllerryksestä Kiinan hallinnossa. Heinäkuussa Kiinan ulkoministeri Qin Gang katosi ilman selityksiä, ja hänet syrjäytettiin tehtävästään. Kiina vaihtoi heinäkuussa myös ydinarsenaaliaan valvovien niin kutsuttujen rakettijoukkojensa johdon. Ryhmän entistä komentajaa Li Yuchaota ei ollut nähty julkisuudessa viikkoihin ennen henkilöstönvaihdosta, eikä valtiollinen Xinhua-uutistoimisto antanut selitystä hänen erolleen.

Li matkusti elokuussa Venäjälle

Financial Times kirjoittaa, että kolmen yhdysvaltalaisvirkamiehen sekä kahden tiedustelutiedoista perillä olevan henkilön mukaan Yhdysvallat on päätellyt, että puolustusministeri Li Shangfu on vapautettu tehtävästään.



Ei ollut selvää, mikä sai presidentti Joe Bidenin hallinnon tulemaan siihen johtopäätökseen, että Li olisi tutkinnan alaisena. Valkoinen talo ei ole kommentoinut asiaa julkisesti.



Li matkusti elokuussa Venäjälle osallistuakseen turvallisuuskonferenssiin Moskovan lähellä. Kaksi päivää myöhemmin Valko-Venäjä julkaisi valokuvia Lin tapaamisesta Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan Aljaksandr Lukashenkan kanssa.



Li on kieltäytynyt järjestämästä tapaamisia yhdysvaltalaisten kollegoidensa kanssa, kunnes Yhdysvallat peruu pakotteet, joita se on asettanut kiinalaisministeriä vastaan. Pakotteet asetti Donald Trump ollessaan presidenttinä vuonna 2018.