Florida sorvasi suomalaishyökkääjälleen jatkosopimuksen

23-vuotiaan Heponiemen sopimus on kaksisuuntainen ja 750 000 dollarin arvoinen.

Tuleva kausi on Heponiemelle uran neljäs Floridan organisaatiossa. Toistaiseksi kunnollinen läpimurto NHL:ään on vielä antanut odottaa itseään, ja Heponiemen vyölle on kertynyt vain 15 NHL-ottelua.