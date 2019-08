Financial Times: Saksa myi 30-vuotisia velkakirjoja miinusmerkkisellä korolla – sijoittajien kiinnostus heikkoa

Euroopan talousmahti Saksa myi 30-vuotisia velkakirjoja ensimmäistä kertaa miinusmerkkisellä korolla, eikä sijoittajien kiinnostus ollut kovin suurta, kertoo talouslehti Financial Times. Velkakirjojen maturiteetti on vuonna 2050 ja niissä on 0,11 prosentin negatiivinen korko.