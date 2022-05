Fani teki kaikkensa Evertonin voiton eteen – hulvaton temppu tallentui kameralle

Everton otti sarjapaikan säilymisen kannalta elintärekät kolme pistettä ja nousi sarjan häntäpäässä 32 pisteeseen. Everton on vain kahden pisteen päässä 17:llä sijalla majailevasta Leedsistä, joka on tällä hetkellä viimeisen sarjassa säilyjän paikalla. Evertonilla on yksi peli vähemmän pelattuna. Liverpoolilaisseuralla on vielä viisi ottelua jäljellä Valioliigassa.