Facebook poisti videojulkaisun Trumpin sivuilta harhaanjohtavan tiedon vuoksi – väitti lasten olevan "lähes immuuneja" koronavirukselle

– Puhun siitä, että on immuuni tulemasta erittäin sairaaksi. Jos katsoo lapsia, he pääsevät siitä (koronaviruksesta) eroon erittäin helposti, Trump sanoi.

Myös Twitter on rajoittanut Trumpin kampanjaväen tviittailua saman videon jakamisen vuoksi, kertoo CNN. Viime viikolla pikaviestipalvelu Twitter poisti Trumpin jakaman videon valheellisen tiedon takia. Videolla esiintyneet lääketieteen tohtorit väittivät kasvomaskien ja liikkumisrajoitusten olevan tarpeettomia koronapandemian torjumisessa.

Facebook on aiemmin pidättäytynyt poistamasta julkaisuja

Facebook-julkaisun poistaminen on harvinainen toimenpide yhtiöltä, joka on aiemmin ollut melko haluton puuttumaan presidentin viestintään. Aiemmin Facebook on ainoastaan poistanut Trumpin kampanjasivulta julkaisun, jossa käytettiin natsisymbolia.