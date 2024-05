F1-kuski teki monivuotisen jatkosopimuksen

Tällä kaudella Albon ei ole avannut vielä pistetiliään, mutta on ajanut kahdesti 11:nneksi.

Perinteikäs Williams on ollut viime vuodet kaukana takavuosien loistossaan. Talli on juhlinut osakilpailuvoittoa edellisen kerran kaudella 2012. Edellinen palkintokorokesija on puolestaan kaudelta 2017.