F1-kuljettaja sairastui ikävästi – Monzan viikonloppu jää väliin

Alex Albon on saalistanut tällä kaudella neljä pistettä. Miehen kauden paras sijoitus on yhdeksäs Miamin osakilpailusta. Albon on tuonut Williamsin kaikki MM-pisteet tällä kaudella, sillä tallikaveri Nicholas Latifi on yltänyt parhaimmillaan vain sijalle 12.