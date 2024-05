Expressen: Ruotsin hallitus aikoo keskustella Siprin kanssa Cronbergin Venäjän-matkasta

Ruotsin kehitysministeri Johan Forssell sanoo Ruotsin hallituksen haluavan tietää, mihin toimiin Sipri on tarttunut, jotta välttyisi joutumasta hyväksikäytetyksi Venäjän vaikutusoperaatioissa.

Sipri on Ruotsin valtiopäivien perustama ja saa suuren osan rahoituksestaan Ruotsin valtiolta.

Iltalehti kertoi aiemmin tänään, että entinen työministeri ja vihreiden puheenjohtaja Cronberg on vieraillut Ukrainan sodan aikana Venäjällä seminaareissa, jotka on liitetty Kremlin vaikuttamisoperaatioon. Iltalehti on tehnyt uutisyhteistyötä eri maiden viestimien kanssa.