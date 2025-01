Ex-futistähdellä on 11 lasta seitsemän eri naisen kanssa – karua tietoa nykyhetkestä

Roberto Carlosin, 51, pitkä avioliitto on päättymässä. Brasilialainen jalkapallolegenda majoittuu tällä hetkellä raportoidusti Real Madridin harjoituskeskuksessa.

Roberto Carlos on ollut avioliitossa Mariana Lucónin kanssa vuodesta 2009. Fiesta-ohjelmassa sunnuntaina kuitenkin kerrottiin, että pari on päättänyt erota yli 15 vuoden liiton jälkeen, Estadio Deportivo raportoi. Erojärjestelyjä hankaloittaa entisen puolustajan noin 160 miljoonan euron arvoinen omaisuus.

Lucón asuu yhä pariskunnan asunnossa, kun taas tiedot Roberto Carlosista ovat koruttomia: mies on päätynyt majoittumaan väliaikaisesti Real Madridin harjoituskeskukseen.

Villi elämä

Roberto Carlos on tehnyt lapsia lukuisien naisten kanssa.

Roberto Carlos on kertonut, että hänellä on ollut vain kaksi vaimoa, mutta muuten miehen elämä on ollut vilkasta.

– On vaikeampi laskea naisia, joiden kanssa minulla on lapsia, brassi on todennut La Gazzetta dello Sportin mukaan.

Takavuosien mahtipuolustaja on avannut, että hänellä on 11 lasta. Ne mies on tehnyt seitsemän eri naisen kanssa.

– Minulla on seitsemän (lasta) Brasiliassa. Yksi on Meksikossa, yksi Unkarissa, hän asuu Alicantessa, ja muut asuvat Brasiliassa, Roberto Carlos avasi vuosikymmen sitten Josep Pedrerolin haastattelussa.

Ensimmäisen vaimonsa Alexandra Pinheiron kanssa Roberto Carlosilla on kolme lasta. Mariana Lucónin kanssa hän sai kaksi tytärtä.

Roberto Carlos muistetaan varsinkin Real Madridista, jonka riveissä hän voitti neljä Espanjan mestaruutta ja kolme Mestarien liigan mestaruutta. Kovia laukauksia kylvänyt puolustaja juhli lisäksi maailmanmestaruutta Brasilian maajoukkueessa 2002.