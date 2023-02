Ex-elokuvatuottaja Harvey Weinstein sai tuomionsa – 16 vuotta vankeutta

Weinsteinin Los Angelesin oikeudenkäynti oli toinen kerta, kun entinen Hollywood-tuottaja joutui syytteeseen väitetyistä seksuaalirikoksista. Vuoden 2020 alussa Weinstein tuomittiin New Yorkissa kolmannen asteen raiskauksesta ja rikollisesta seksuaalisesta toiminnasta. Hänet tuomittiin 23 vuodeksi vankeuteen. Hän kärsii tällä hetkellä jo kyseistä tuomiota, kun hänet luovutettiin Los Angelesiin toista oikeudenkäyntiä varten.

Yhteensä yli 80 naista on esittänyt syytöksiä seksuaalisesta väkivallasta ja väärinkäytöksistä Weinsteinia vastaan ​​useiden vuosikymmenien ajan.

Weinstein on tuottanut muun muassa elokuvat The Sheakespeare in Love ja Pulp Fiction.