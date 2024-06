EU-vaalien äänestysvilkkaus nousi lauantaina yli 12 prosenttiin

Äänestäminen on ollut edelleen vilkkainta Helsingin vaalipiirissä, jossa 15 prosenttia äänioikeutetuista on äänestänyt. Toiseksi ahkerimmin on äänestetty Pirkanmaan vaalipiirissä. Siellä äänestysprosentti oli 14,2. Varsinais-Suomen vaalipiirissä yllettiin 13,3 prosenttiin.



Äänestysvilkkaus on ollut toistaiseksi alhaisinta Vaasan vaalipiirissä, missä äänestysprosentti oli 10,2.



Lauantai oli neljäs ennakkoäänestyspäivä. Naiset ovat toistaiseksi äänestäneet hieman aktiivisemmin kuin miehet.



Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti. EU-vaalien varsinainen äänestyspäivä on ensi viikon sunnuntaina 9. kesäkuuta.