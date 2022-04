EU:n uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista odotetaan päätöstä tänään

EU-maiden suurlähettiläät keskustelivat pakotteista eilen, ja STT:n diplomaattilähteistä saamien tietojen mukaan päätös uusista pakotteista pyrittäneen tekemään tänään. Jäsenmailla on halua saada pakotteet hyväksyttyä mahdollisimman pian.

EU ei ole vielä aiemmin puuttunut pakotteissaan venäläiseen tuontienergiaan. Kivihiilen lisäksi Venäjä myy Eurooppaan myös maakaasua ja öljyä. Kivihiileen puuttuminen on arvioitu EU:lle helpommaksi kuin esimerkiksi kaasuostojen lopettaminen.

Venäläisestä fossiilienergiasta irtautuminen on ollut vaikea kysymys, sillä osa EU-maista on varsin riippuvaisia energiaostoista Venäjältä.

Paine EU-pakotteiden ulottamiselle energiaostoihin on kasvanut viime päivinä, kun Ukrainassa on paljastunut julmuuksia venäläisjoukkojen jäljiltä esimerkiksi Butshan kaupungissa.

FT: Boris Rotenberg EU:n pakotelistalle

Talouslehti Financial Times kertoi eilen, että EU on lisäämässä oligarkki Boris Rotenbergin pakotelistalleen. Rotenbergilla on myös Suomen kansalaisuus.