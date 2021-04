EU:n johtajat tuomitsivat Venäjän EU-maiden kansalaisille asettamat maahantulokiellot

– Me tuomitsemme voimakkaimmin mahdollisin termein Venäjän viranomaisten tämänpäiväisen päätöksen kieltää kahdeksalta Euroopan unionin kansalaiselta pääsyn Venäjän alueelle, sanoivat Euroopan neuvoston, Euroopan komission ja Euroopan parlamentin johtajat yhteisessä lausunnossaan perjantaina.

– Tällaista toimintaa on mahdoton hyväksyä. Sille ei ole mitään oikeutusta ja se on täysin perusteeton. Se on suunnattu suoraan EU:ta vastaan, ei pelkästään kyseessä olevia henkilöitä vastaan, lausunnossa sanotaan.