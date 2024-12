Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeolista pidätysmääräys

Vaikka pidätysmääräys on annettu, on epäselvää, pystyvätkö poliisi ja tutkintaryhmä panemaan sitä täytäntöön.

Eteläkorealainen tuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen presidentti Yoon Suk-yeolista, joka pidätettiin virasta aiemmin tässä kuussa.

Presidentin toimia tutkivat tahot hakivat pidätysmääräystä maanantaina. Se astui voimaan tiistaina, ja sen on määrä olla voimassa 6. tammikuuta asti.

Yoon asetettiin virkasyytteeseen sen jälkeen, kun hän julisti maahan joulukuun alussa yllättäen poikkeustilan, jota oppositio pitää vallankaappausyrityksenä. Poikkeustilan julistamisen jälkeen helikopterilla paikalle saapuneet raskaasti aseistetut sotilaat hyökkäsivät parlamenttirakennukseen.

Yoon oli kutsuttu syytteen takia kuulusteltavaksi kolmesti, mutta hän kieltäytyi joka kerta saapumasta paikalle.

Yoonin toimia tutkivat sekä syyttäjät että poliisin, oikeusministeriön ja korruption vastaisten viranomaisten muodostama tutkintaryhmä.

Tutkintaryhmän mukaan pidätysmääräyksen taustalla on huoli siitä, ettei Yoon tee yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Yoonin asianajaja pitää pidätysmääräystä laittomana ja perättömänä sekä syyttää tutkintaryhmää siitä, ettei sillä ole valtuuksia tutkia presidenttiä.

Vaikka pidätysmääräys on annettu, on epäselvää, pystyvätkö poliisi ja tutkintaryhmä panemaan sitä täytäntöön. Aiemmin presidentin turvallisuuspalvelu on kieltäytynyt noudattamatta kolmea etsintälupaa.

Virkasyytteen käsittelyyn tarvitaan vielä tuomareita

Etelä-Korean poliittinen sekasorto jatkui, kun maan parlamentti päätti viime perjantaina panna virkasyytteeseen myös virkaa tekeväksi presidentiksi nousseen Han Duck-soon. Hän oli kieltäytynyt nimittämästä perustuslakituomioistuimen tuomareita, joiden olisi määrä saattaa päätökseen hänen edeltäjänsä virasta erottaminen.

Maan johtoon nousi tämän jälkeen valtiovarainministeri Choi Sang-mok.

Etelä-Korean perustuslakituomioistuimella on noin kuusi kuukautta aikaa päättää, pitääkö se Yoonin virkasyytteen voimassa.

Tavallisesti yhdeksän tuomarin perustuslakituomioistuin on tällä hetkellä kolme tuomaria vajaa. Asian viralliseen käsittelyyn tarvitaan Etelä-Korean lain mukaan vähintään seitsemän tuomaria.

Kuuden tuomarin on äänestettävä presidentin lopullisen viraltapanon puolesta, jotta se menisi läpi. Maassa on järjestettävä uudet vaalit kahden kuukauden kuluessa, jos Yoon erotetaan.