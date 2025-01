Etelä-Korean presidentti pidätetään

Korruptiotutkinnoista vastaavan viraston johtajan mukaan pidätyksen estämistä yrittävät voivat niin ikään joutua syytteeseen.

Etelä-Koreassa virkasyytteeseen asetettu presidentti Yoon Suk-yeol aiotaan pidättää ensi maanantaihin mennessä, kertoo tutkinnasta vastaava viranomainen. Eteläkorealainen tuomioistuin antoi presidentistä pidätysmääräyksen tiistaina, ja se on voimassa ensi maanantaihin saakka.

Korkeiden viranomaisten korruptiotutkinnoista vastaavan viraston johtajan Oh Dong-woonin mukaan pidätys aiotaan toteuttaa jouhevasti ja yhteistyössä poliisin kanssa.

Oh'n mukaan ihmiset, jotka pyrkivät estämään pidätysmääräyksen täytäntöönpanon, voivat niin ikään joutua syytteeseen. Esimerkiksi esteiden asettaminen ja porttien lukitseminen voidaan Oh'n mukaan katsoa tässä tapauksessa viranomaistoiminnan estämiseksi.

Joulukuun puolivälissä virkasyytteen saanut Yoon julisti kuun alussa poikkeustilan, jota oppositio pitää vallankaappausyrityksenä.

Yoon kieltäytynyt kolmesti kuulusteluista

Yoonin toimia tutkivat sekä syyttäjät että poliisin, oikeusministeriön ja korruption vastaisten viranomaisten muodostama tutkintaryhmä.

Tutkintaryhmän mukaan pidätysmääräyksen taustalla on huoli siitä, ettei Yoon tee yhteistyötä viranomaisten kanssa. Viranomaiset pyysivät pidätysmääräystä sen jälkeen, kun Yoon oli kolmesti kieltäytynyt tulemasta kuulusteltavaksi syytteisiin liittyen.

Yoonin asianajaja pitää pidätysmääräystä laittomana ja perättömänä sekä syyttää tutkintaryhmää siitä, ettei sillä ole valtuuksia tutkia presidenttiä.

Vaikka pidätysmääräys on annettu, on epäselvää, pystyvätkö poliisi ja tutkintaryhmä panemaan sitä täytäntöön. Aiemmin presidentin turvallisuuspalvelu on kieltäytynyt noudattamasta kolmea etsintälupaa.

Virkasyytteen käsittelyyn tarvitaan vielä tuomareita

Etelä-Korean poliittinen sekasorto jatkui, kun maan parlamentti päätti viime perjantaina panna virkasyytteeseen myös virkaa tekeväksi presidentiksi nousseen Han Duck-soon. Hän oli kieltäytynyt nimittämästä perustuslakituomioistuimen tuomareita, joiden olisi määrä saattaa päätökseen hänen edeltäjänsä virasta erottaminen.

Maan johtoon nousi tämän jälkeen valtiovarainministeri Choi Sang-mok.

Etelä-Korean perustuslakituomioistuimella on noin kuusi kuukautta aikaa päättää, pitääkö se Yoonin virkasyytteen voimassa.

Tavallisesti yhdeksän tuomarin perustuslakituomioistuin on tällä hetkellä kolme tuomaria vajaa. Asian viralliseen käsittelyyn tarvitaan Etelä-Korean lain mukaan vähintään seitsemän tuomaria.

Kuuden tuomarin on äänestettävä presidentin lopullisen viraltapanon puolesta, jotta se menisi läpi. Maassa on järjestettävä uudet vaalit kahden kuukauden kuluessa, jos Yoon erotetaan.