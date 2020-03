Espanjassa koronaviruksen uhriluku jo 1 300 – Pääministeri: "Edessä kovat ajat"

Espanja ryhtyi eilen lisätoimiin koronavirusepidemian vastaisessa taistelussa. Terveydenhuollon avuksi kutsuttiin kymmeniätuhansia lisätyöntekijöitä, joiden joukossa on muun muassa eläkkeellä olevia lääkäreitä ja hoitajia.

Espanjassa on todettu jo noin 25 000 koronatartuntaa. Kuolleita on yli 1 300. Tilanne on Euroopassa pahempi vain Italiassa.