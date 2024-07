Espanjan supertähti järjesti kohun – Uefalle valitus: "Erittäin provosoivaa ja loukkaavaa"

Rodri johti kultajuhlien aikana lauluja, joista yksi erottui muiden joukosta. Kesken juhlien supertähti alkoi laulaa, että "Gibraltar on espanjalainen", jonka jälkeen osa katsomosta lähti mukaan huutoon.

Gibraltar on ollut Britannian aluetta vuodesta 1713 lähtien, jolloin Espanjan kruunu luovutti Euroopan ja Afrikan välillä sijaitsevan alueen pois. Gibraltarin virallinen kieli on englanti ja valuuttana toimii Gibraltarin punta. Sillä on noin 34 000 asukasta.