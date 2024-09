Espanjan futiksessa käyttöön uusi rasismista ilmoittava merkki

Rasismi Espanjan jalkapallossa on ollut tapetilla suurta julkisuutta saaneiden tapahtumien myötä. Etenkin jättiseura Real Madridin hyökkääjä Vinicius Junior on tuonut tapauksia esille ja vaatinut voimakkaampia toimia rasismia vastaan. Vinicius on kuvaillut "rasismin olevan normaalia" liigapeleissä.