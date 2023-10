Erikoinen ilmiö värittää SM-liigan otteluita – Karri Kivi sai vahvistuksen epäilylleen: "Selkeästi vähemmän"

Jääkiekon SM-liigaa on takana kolmisen viikkoa. Yksi alkukauden puheenaiheista on ollut SM-liiga-kiekon nopeutuminen ja muuttuminen viihdyttävämmäksi. Selkein muutos on nähty uuden päävalmentajan Rikard Grönborgin johdolla Tapparassa, jonka pelistä perinteiset viivelähdöt ja keskialueen trap ovat puuttuneet lähes täysin.