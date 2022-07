Erika Vikmanin rohkea keikkatyyli säväyttää jälleen – someseuraajat kehuvat: "Vitsi, mikä kuva"

Laulaja Erika Vikman on tunnettu rohkeasta tyylistään. Hänet on totuttu näkemään näyttävissä esiintymisasuissa, eikä viimeisimmät keikat ole olleet poikkeus. Artisti jakoi Instagram-tililleen kuvan Down By The Laituri -festivaaleilla nähdystä asukokonaisuudesta.