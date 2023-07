Erika Vikmanin lavatyyli ei jättänyt tälläkään kertaa kylmäksi: "Jumalatar!"

View this post on Instagram

Vikmanin yllä on nähty kesän keikoilla myös muun muassa farkkua, kimallusta ja pitsiä. Hän kertoi tyylistään MTV Uutisille helmikuun Emma-gaalassa.

– Minulla on paljon tyyli-ikoneita, joita sekoittelen lookeissa. Tyyli on intohimoni ja inspiroidun herkästi. Teen paljon duunia, että minulla on kiinnostavia lookeja keikoilla ja gaaloissa, hän kertoi tuolloin.