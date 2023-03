Epäily: Espanjalaisnuorukainen kouluttautui terrorismirikoksen tekemiseen Suomessa – hallusta löytynyt ääri-islamistista aineistoa

Keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta yhdessä Helsingin poliisilaitoksen ja suojelupoliisin kanssa.

Epäiltynä on 21-vuotias mies, joka asuu Suomessa ja on Espanjan kansalainen.

Epäillyn hallussa ääri-islamistista aineistoa

Epäillyn hallusta on keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan löytynyt ääri-islamistista aineistoa.

Esitutkinnan aikana on tullut ilmi, että hän on ollut jäsenenä ääri-islamistista materiaalia jakavissa ryhmissä ja saanut haltuunsa useita oppaita, joissa opetetaan muun muassa ampuma-aseiden käyttöä ja käsittelyä sekä räjähteiden valmistamista.

Poliisin tietojen mukaan epäilty on myös ilmaissut kiinnostuksensa matkustaa alueille, joissa terroristijärjestöt vaikuttavat.

– Epäilemme, että mies on hankkinut ja perehtynyt materiaaliin kouluttaakseen itseään terroristista tekoa varten. Toiminta on ollut pitkäkestoista. Se on alkanut vuonna 2019 ja päättynyt kiinniottoon viime vuoden joulukuussa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa.