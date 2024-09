Ensitreffit-morsian tuntee olonsa kuormittuneeksi häämatkalla – murtuu kyyneliin

– On vaan niin kuormittunut olo tästä kaikesta, vaikka on ollut ihan todella ihana reissu, ja Matin kanssa on hyvä olla ja se tuntuu ihanalle. Mutta samaan aikaan on itse niin ankara itselleen, että sitten tulee riittämätön tunne siitä, kun toinen niin ihanasti jaksaa ja tukee, Taina kyynelehtii kameralle.