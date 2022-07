Ensimmäiset Uniper-väännöt käyty Saksassa, näin kommentoi ministeri Tuppurainen: "Neuvottelut hyvin kiivaassa vaiheessa"

Valtionyhtiö Fortumin enemmistöomistama Uniper on joutunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Taustalla on Venäjän asettamat rajoitukset kaasun viennille ja kaasun hinnan raju nousu. Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan.