Ensilumesta terassikeleihin! Lukijoiden kuvat näyttävät Suomen erikoisen sääviikon

Suomen viikko on sään osalta ollut vähintäänkin normaalista poikkeava. Etelässä on nautittu jopa 20 asteen lämmöstä ja Lapissa on ehtinyt sataa jo ensilumet, vaikka syyskuu on vielä kovasti kesken. Mahtuu viikkoon myös myrskykin. Kurkista viikon hienoinpiin sääkuviin meteorologi Markus Mäntykannaan johdolla.