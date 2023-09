Enni Rukajärvi ei jatka maajoukkueessa

Rukajärvi kertoi Helsingin Sanomissa , että hän haluaa haastaa itseään uusilla tavoilla. Suunnitelmissa on panostaa aiempaa enemmän lumilautailukuvauksiin.

– Tuntuu, että olen tehnyt ja saavuttanut kisapuolella jo tosi paljon. Vaikka pystyisin jatkamaan maajoukkueessa, oman motivaation kannalta on hyvä hakea uusia haasteita, 33-vuotias Rukajärvi kertoi HS:lle.

Uudistuneen maajoukkueen kokenein laskija on vuonna 1995 syntynyt espoolainen Kalle Järvilehto. Joukkueessa on vain kolme yli 20-vuotiasta laskijaa. Uusina laskijoina maajoukkueeseen tulevat Ville Jukola, Erik Jurmu, Pyry Posio ja Dennis Larkiala. Vuonna 2009 syntynyt Posio on 13-vuotiaana joukon nuorin.