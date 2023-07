Emmerdale-tähti jättää sarjan – hahmo näkyi ruudussa ensimmäisen kerran vuonna 1998

Emmerdale -sarjassa ensimmäisen kerran jo vuonna 1998 nähty Samantha Giles jättää sarjan, kertoo The Sun -lehti.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Gilesin näyttelemä hahmo lähtee Emmerdalen kylästä. Hän on jäänyt sarjasta pois jo kolme kertaa aikaisemmin.

– Bernice Blackstock on saapunut ja poistunut Emmerdalen kylästä useammin, kuin Villapakassa vaihdetaan tynnyreitä, lähde kuvailee.

– ITV ja fanit toivottavat aina hänet avosylin takaisin, mutta nyt tästä on tullut jo vitsailun aihe. En löisi vetoa Samanthan paluusta, mutta toistaiseksi hän jättää sarjan myöhemmin tänä vuonna.

Giles on aikaisemminkin vihjaillut jättävänsä sarjan. Hän on kuvaillut viihtyvänsä työssään, mutta kokeneensa, että kaikella on aikansa.