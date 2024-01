Emil Ruusuvuori jysäytti finaaliin: "Tuntuu mahtavalta"

Finaalipaikka on Ruusuvuorelle hänen uransa toinen. Loppuottelussa vastaan asettuu voittaja ottelusta Andrei Rublev – Juncheng Shang .

– Tulossa varmasti tiukka ottelu. Shang on pelannut upeaa tennistä koko viikon. Andreista ei tarvitse sanoa paljon, sillä kaikki tietävät, kuinka hyvä hän on. Katsotaan kumpi on tänään parempi ja jatketaan siitä, Ruusuvuori tuumaili.