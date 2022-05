Emil Ruusuvuori ei voinut paremmalleen mitään – Ruud marssi voittoon

Ruud on maailmanlistalla kahdeksantena ja Ruusuvuori sijalla 61. He ovat kohdanneet grand slam -turnauksissa kerran aiemminkin, sillä norjalainen kukisti Ruusuvuoren vuoden 2020 Yhdysvaltain avoimessa mestaruusturnauksessa. Tänä vuonna he olivat vastakkain Barcelonan ATP-turnauksessa, jossa Ruud voitti kahdessa erässä. Barcelonassa pelattiin massakentillä, kuten Pariisissa.