Eläintarhojen uhanalaiset amurinleopardit pääsevät kotiseudulleen Venäjälle – Korkeasaari mukana auttamassa täpläturkkien paluuta luontoon

Korkeasaari on mukana amurinleopardikomiteassa, joka suunnittelee 15 vuotta kestävää luontoonpalautushanketta. Amurinleopardien luontoonpalautusten on tarkoitus alkaa Venäjällä Primorskin alueella vuonna 2021.

– Sopivat eläimet edustavat geneettisesti keskimääräisiä tarhattuja amurinleopardeja, ja niillä on mahdollisimman vähän toisen alalajin geenejä. Lisäksi eläimille on terveyskriteerit, Trontti kertoo tiedotteessa.

Laji sinnittellyt sukupuuton partaalla

Korkeasaaressa on ollut amurinleopardeja 1970-luvun lopulta lähtien. Nykyään eläintarhassa asustelevat vuonna 2007 syntynyt naaras sekä vuonna 2008 Tallinnan eläintarhassa syntynyt uros. Niiden ensimmäinen pentu syntyi 2015, ja se lähti myöhemmin kanadalaiseen eläintarhaan.

Jo Cookin hallinnoimassa eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmassa on mukana 44 eläintarhaa, joissa on yhteensä 111 amurinleopardia. Eläintarhoissa alalaji on säilynyt terveempänä kuin luonnossa, vaikka taannoin populaatioon eksyi mukaan yksi läheistä alalajia edustava kiinanleopardi.