Egyptissä yllätyksettömät presidentinvaalit – al-Sisi jatkaa lähes varmasti

Istuva presidentti Abdel Fattah al-Sisi saanee sinetin kolmannelle kaudelleen, vaikka yleinen tyytymättömyys onkin kasvanut maan pahimman talouskriisin takia.



Egyptin valuutta on menettänyt yli puolet arvostaan viime vuoden maaliskuusta lähtien. Kuluttajahinnat ovat nousseet jatkuvasti tuonnista riippuvaisessa taloudessa, ja inflaatio on pysynyt noin 40 prosentissa.



Kolmipäiväisissä vaaleissa on al-Sisin lisäksi kolme muuta ehdokasta, jotka ovat kuitenkin melko tuntemattomia.



Vaalien tulos on määrä julkistaa 18. joulukuuta.