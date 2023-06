Eduskuntavaalien vaalirahailmoitukset on jätettävä viimeistään tänään

Tänään on viimeinen päivä jättää vaalirahailmoitukset kevään eduskuntavaaleista Valtion tarkastusvirastolle (VTV), joka valvoo vaali- ja puoluerahoitusta. Takaraja umpeutuu puoliltaöin.



Vaaleissa kansanedustajiksi ja varakansanedustajiksi valittujen tulee ilmoittaa vaalikampanjansa kulut sekä rahoitus, jolla kulut on katettu. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun kampanjakuluja tai vaalirahoitusta ei ole ollut.



Ilmoitukset julkaistaan VTV:n vaalirahoitusvalvonta.fi-verkkosivustolla, jossa ne ovat julkisesti kaikkien suomalaisten nähtävillä.



Jos ilmoituksessa on puutteita, VTV voi kehottaa tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.



Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen yhteensä 277 ilmoitusvelvollisesta 92 täydensi tai korjasi ilmoitustaan tarkastusviraston pyynnöstä. Korjaukset olivat useimmiten rahoituksen erittelytietojen tarkennuksia.



Useat ehdokkaat saivat tuolloin myös lainvastaista tukea, kävi ilmi VTV:n tarkastuksista. Ehdokkaista osa oli saanut kampanjatukea sellaisilta tahoilta, joilta vaalirahoituslain mukaan ei saisi vastaanottaa tukea. Oli myös tapauksia, joissa ehdokas oli saanut yksittäiseltä tukijalta enemmän kuin lain sallimat 6 000 euroa.