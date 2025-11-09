Juuri nyt Avaa

Tänä vuonna kyseessä on hänen mukaansa ainakin kuudes joulukonserttikiertue, joten hänellä on selkeä kaava siihen, miten hän valikoi kappaleet konsertteihinsa.

Artisti Diandra , eli Diandra Flores , 31, pitää siitä, kun saa laulaa ja kiertää ympäri Suomea. Hän lähtee pian sekä Hymni Rakkaudelle -kiertueelle että Kerran joulukuun aikaan -joulukiertueelle.

Joulun ajan lauluihin on virkistävää tehdä omia sovituksia, mutta yhden säveltäjän kappaleista artisti Diandra ei muuta mitään.

Paljon keikkaileva Diandra kertoo videolla, miksei halua hidastaa tahtiaan.

– Siellä on mukana ne hyväksi todetut. Tietysti täytyy olla upeat klassikot Taivas sylissäni, Oi jouluyö, Varpunen jouluaamuna… Tykkään kuitenkin joka vuosi hiukan vaihdella, ja sovituksilla voi tehdä myös aika paljon muutoksia.