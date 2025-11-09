Joulun ajan lauluihin on virkistävää tehdä omia sovituksia, mutta yhden säveltäjän kappaleista artisti Diandra ei muuta mitään.
Artisti Diandra, eli Diandra Flores, 31, pitää siitä, kun saa laulaa ja kiertää ympäri Suomea. Hän lähtee pian sekä Hymni Rakkaudelle -kiertueelle että Kerran joulukuun aikaan -joulukiertueelle.
Vaikka sääolosuhteet eivät ole tällä hetkellä kovin jouluiset, tähti saa itsensä viritettyä helposti oikeaan tunnelmaan.
– Bänditreenien avulla. Kun jouluiset sävelet alkavat soida, minulle tulee joulu sydämeen heti siitä musiikista, Diadra kertoo Huomenta Suomessa.
Tänä vuonna kyseessä on hänen mukaansa ainakin kuudes joulukonserttikiertue, joten hänellä on selkeä kaava siihen, miten hän valikoi kappaleet konsertteihinsa.