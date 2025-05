Crystal Palace nujersi Man Cityn ja teki historiaa

Crystal Palace juhlii FA Cupin mestaruutta. Ennakkosuosikki Manchester City kaatui finaalissa lukemin 1–0.

Palace siirtyi ottelussa 1–0-johtoon Eberechi Ezen maalilla kuudentoista minuutin pelin jälkeen eikä enää luopunut johdostaan. City painosti lopussa vahvasti, mutta ei onnistunut maalinteossa. Palacen ottelun hahmoksi nousi maalivahti Dean Henderson, jolle kertyi kuusi torjuntaa. Hän torjui ensimmäisellä puoliajalla Omar Marmoushin rangaistuspotkun.

Crystal Palacelle FA Cupin mestaruus on sen historian ensimmäinen. Se on kaksi kertaa aikaisemmin ollut mukana FA Cupin loppuottelussa, mutta jäänyt molemmilla kerroilla nuolemaan näppejään. Palacen tähän mennessä merkittävin voitto Englannin kentillä on toiseksi korkeimman sarjatason mestaruus vuosilta 1979 ja 1994.