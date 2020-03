Cargotecin massiivinen huijaustapaus oikeuteen: Työntekijöiden epäillään vieneen 14 miljoonaa yhtiön rahoja

Syyttäjälaitos tiedottaa, että syyttäjä on nostanut syytteitä törkeästä petoksesta, joka on kohdistunut Cargotec Oy:öön sekä MacGregor Finland Oy:öön. Kyse on tapauksesta, jossa Cargotecin työntekijöiden epäillään vieneen työnantajaltaan mittavan summan rahaa pitkän ajan kuluessa.