Camilla Richardsson tekee paluuta arvokisatasolle – jätti esteille hyvästit: "En ole pystynyt harjoittelemaan matkaa pariin vuoteen"

Monenlaisten vammojen jäljiltä paluuta arvokisatasolle tekevä Richardsson tähtää kesällä Münchenin EM-kisoihin. Kympin tulosraja on 32.20,00 ja vitosella 15.25,00. Takaporttina on ottaa kisapaikka rankingin kautta.

– Rankingini on ok, mutta sitä pitää parantaa. Jos Espoossa (5 000 m) tulee hyvä sijoitus ja hyvä aika, tilanne on aika hyvä.