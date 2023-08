C Moren jalkapallosyksylle huima startti – eurojättiläisten cup-finaali myös MTV3:lla keskiviikkona!

Eurooppalaisen seurajoukkuejalkapalloilun kauden ensimmäinen pokaali nousee ilmaan Uefa Super Cupissa 16. elokuuta. Mestarien liigan voittaja Manchester City ja Eurooppa-liigan voittaja Sevilla ottavat toisistaan mittaa Ateenan illassa. C Moren pitkässä ennakkostudiossa tartutaan eurooppalaisen jalkapallokauden avaukseen yhdessä Peetu Pasasen, Mika Väyrysen ja Antti Niemen kanssa. Ottelun selostaa Tuomas Virkkunen. Lähetys käynnistyy C Moressa kello 21.00. MTV3-kanavan katsojat siirtyvät lähetyksen pariin kello 21.30.

Myös maailman kovimpiin jalkapallosarjoihin lukeutuvat Espanjan La Liga ja Italian Serie A täyttävät C Moren elokuusta eteenpäin. La Ligan uusi kausi alkoi viime viikolla ja Serie A:n avausotteluita seurataan 19. elokuuta. Molempien sarjojen kaikki ottelut esitetään suorana C Moressa. Kierrosten kiinnostavimmat ottelut nähdään suomeksi selostettuna ja huippuotteluista nautitaan C Moren jalkapalloasiantuntijan seurassa.

C Moren jalkapallosyksyn täydentävät Euro2024-karsintojen ratkaisut sekä Aasian Mestarien liiga. C More lähettää Suomen A-maajoukkueen otteluita lukuun ottamatta kaikki EM-karsintaottelut suorana. Aasian Mestarien liiga puolestaan pelataan nyt ensimmäistä kertaa samassa rytmissä eurooppalaisen kalenterin kanssa. Itä-Aasian ja Lähi-idän parhaimmat joukkueet eurooppalaisine supervahvistuksineen aloittavat urakkansa 18. syyskuuta käynnistyvästä lohkovaiheesta. C More esittää vähintään yhden ottelun jokaiselta pelipäivältä.

Mestarien liigan lohkovaihe alkaa syyskuussa

Mestarien liigan kirkkaat valot loistavat tänäkin syksynä C Moren syysilloissa, kun Mestarien liigan lohkovaihe käynnistyy 19. syyskuuta. C Moren pitkät jalkapallostudiot johdattavat katsojia jokaisena ottelupäivänä läpi kahden peräkkäisen pääottelun kello 19.00 alkaen.

Studioisäntä Peetu Pasasen johtama tiimi, mm. Mika Väyrynen, Antti Niemi, Jari Litmanen ja Juho Rantala, ovat valmiina uuden kauden koitoksiin. Erotuomarityöskentelyyn ja sääntökirjan tulkitsemiseen työkaluja antaa erotuomariasiantuntija Mikko Vuorela. Kahdeksan ottelun lohkovaiheiltoina huippuhetkiä rinnakkaisotteluista tarjoilee Toni Immonen.

C Moren jalkapalloselostuksista vastaavat alkavalla kaudella Tuomas Virkkunen, Kim Kallström, Tero Karhu, Lauri Kottonen, Toni Saukkola, Teppo Laaksonen ja Julius Sorjonen.

Kaikki Mestarien liigan ottelut esitetään C Moren suoratoistopalvelussa suorana ja suomeksi selostettuna. Lisäksi jokaisena otteluiltana yhteensä neljä ottelua esitetään C More Sport 1- ja C More Sport 2 -kanavilla.

Ennen lohkovaiheen alkua ratkotaan vielä viimeiset kuusi paikkaa Mestarien liigan lohkovaiheeseen. C More lähettää suomeksi selostettuna myös kaikki Mestarien liigan viimeisen karsintakierroksen playoffs-ottelut 22. elokuuta alkaen.

Mestarien liigan syksyn ottelupäivät

22.–23.8. karsintakierroksen playoffs, ensimmäiset osaottelut

29.–30.8. karsintakierroksen playoffs, toiset osaottelut

19.–20.9. lohkovaihe, ottelupäivä 1

3.–4.10. lohkovaihe, ottelupäivä 2

24.–25.10. lohkovaihe, ottelupäivä 3

7.–8.11. lohkovaihe, ottelupäivä 4

28.–29.11. lohkovaihe, ottelupäivä 5

12.–13.12. lohkovaihe, ottelupäivä 6