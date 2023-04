Britannian hallitus yrittää saada oikeuden julistamaan sairaanhoitajalakon osin laittomaksi

Lakon on määrä alkaa 30. huhtikuuta ja loppua 2. toukokuuta. Työnantajien mukaan lakko on laiton, koska lain mukaan liitoilla on puoli vuotta aikaa ensimmäisestä lakkopäätöksestä itse lakkoihin. Tämä aika loppuu työnantajien mukaan 1. toukokuuta.