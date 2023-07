Bidenin vierailua turvasi yli 1 500 poliisia – Yhdysvalloilta poikkeuksellinen vaatimus

– Olemme valmistautuneet pitkään tähän, tehty hyvät suunnitelmat ja nyt oikeastaan on toteutettu niitä eikä oikeastaan minkäänlaisia yllätyksiä ole tullut ainakaan vielä.

– Lisäksi täytyy muistaa, että katukuvassa näkyy runsaasti myös muun värisiä virkapukuja eli myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstöä on runsaasti paikalla.

Yhdysvalloista tuli vaatimuksia turvajärjestelyjen suhteen

– Puhutaan yleisesti niin, että mikäli joku alue täytyy eristää, niin se pitää eristää sillä tavalla, että se on eristetty. Jos maan alla on tilaa ja sieltä pääsee maan tasalle, niin sehän ei ole eristetty, jos se ovi ei ole niin sanotusti kiinni, Karlsson sanoo.

– Mutta yhdysvaltalaisten silmin, niin he näkevät maailmaa hieman erilailla kuin mitä me näemme. Heille tämä on oikeastaan ihan tavanomainen toimenpide.