Benjamin Peltonen tavoitteli kohutanssillaan erityisesti yhden tuomarin huomiota: "Mietin Jormaa koko tanssin"

Uhkarohkeaksi kuvaillun esityksen toisessa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä esittäneet Benjamin Peltonen ja Saana Akiola seisovat tanssinsa takana, vaikka esitys keräsi kritiikkiä tuomareilta. Kappaleenaan heillä oli Harry Stylesin radiohitti As it was.