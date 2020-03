Belgiassa 12-vuotias tyttö menehtyi koronavirukseen – tiettävästi Euroopan nuorin koronaviruksen kuolonuhri

Kyseessä on tiettävästi Euroopan nuorin koronavirukseen menehtynyt henkilö. Belgialaisen Le Soir -lehden mukaan aiemmin Ranskassa 16-vuotias ja Portugalissa 14-vuotias ovat menehtyneet viruksen vuoksi.

Belgiassa kaikkiaan 705 henkilöä on menehtynyt koronaviruksen takia. Sairaalassa on lähes 5000 potilasta, joista yli tuhat saa tehohoitoa. Maassa on todettu kaikkiaan miltei 13 000 koronavirustapausta.