Barcelonalta hurjat murskajaiset

Jalkapallojätti Barcelona päätti neljän ottelun voitottoman putkensa Espanjan La Ligassa, kun se päihitti Valencian murskaluvuin 7-1.

Barcelonan maalintekijöinä kunnostautuivat Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinha, Robert Lewandowski, Fermin Lopez kahdesti ja kertaalleen merkintänä oli oma maali. Päävalmentaja Hansi Flick oli mielissään suojattiensa otteista.

– Pelaajat näyttivät tuoreita jalkoja. He olivat pelin sisällä ja tekivät loistavaa työtä. Pidin joukkueeni suorituksesta. Se ei ole ongelma, että minulla on niin paljon laatupelaajia, joista valita. Se on hyvä. Kaikki olivat erinomaisia ja sitoutuneita läpi ottelun, Flick sanoi lehdistötilaisuudessa.

Barcelona on voittonsa jälkeen Espanjan pääsarjassa kolmantena. Sillä on eroa kärkijoukkue Real Madridiin seitsemän pistettä. Atletico Madrid on toisena. Barcelonan seuraava ottelu on keskiviikkona, kun se kohtaa Atalantan Mestarien liigan sarjavaiheen viimeisellä kierroksella.

Katso pääkuvan videolta maalikooste Barcelonan ottelusta.