Aubrey Plazan puoliso Jeff Baena, 47, on kuollut

Jeff Baena oli kuollessaan 47-vuotias.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Aubrey Plazan puoliso, käsikirjoittajana ja elokuvaohjaajana tunnettu Jeff Baena on kuollut, kertoo TMZ. Hän oli kuollessaan 47-vuotias.

Lainvalvontalähteet kertovat TMZ:lle, että assistentti löysi Baenan kuolleena tämän Los Angelesissa sijaitsevasta kodista perjantaiaamuna. Viranomaiset saapuivat paikalle noin kello 10.30 paikallista aikaa ja julistivat Baenan kuolleeksi.

Jeff Baena on kuollut.

Viranomaisten TMZ:lle antamien tietojen mukaan Baena oli tehnyt itsemurhan.

Baenan tunnetuimpia ohjauksia olivat elokuvat Life After Beth ja The Little Hours. Hän ja Aubrey Plaza avioituivat vuonna 2021. Pari piti yhtä vuodesta 2011 saakka.

Deadline-lehden mukaan Baenan perhe on järkyttynyt ja pyytää yksityisyyttä vaikealla hetkellä.