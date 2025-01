Aubrey Plaza ja perhe kommentoivat Jeff Baenan kuolemaa

Aubrey Plaza ja perhe kuvailevat Jeff Baenan kuolemaa käsittämättömäksi tragediaksi.

Perjantaina 3. tammikuuta kuolleen yhdysvaltalaisen elokuvaohjaajan ja käsikirjoittajan Jeff Baenan perhe sekä puoliso, näyttelijä Aubrey Plaza antoivat lausunnon Baenan kuolemaan liittyen.

– Tämä on käsittämätön tragedia. Olemme syvästi kiitollisia kaikille tukea antaneille. Pyydämme, että kunnioitatte yksityisyyttämme tänä aikana, Plazan sekä Baenan perheen People-lehdelle antamassa lausunnossa sanotaan.

Baena ja Plaza pitivät yhtä vuodesta 2011 saakka. He avioituivat vuonna 2021.

Plazan oli tarkoitus nousta lavalle Kalifornian Beverly Hillsissä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa järjestetyssä Golden Globes -palkintogaalassa, muttei hän kuitenkaan osallistunut tapahtumaan. The Brutalist -elokuvan ohjaaja Brady Corbet noteerasi Plazan Golden Globes -gaalassa pitämässään kiitospuheessa.

– Tänä iltana sydämeni on Aubrey Plazan ja Jeffin perheen luona, Corbet lausui lavalla.

47-vuotias Baena löydettiin kuolleena hänen Los Angelesissa sijaitsevasta kodistaan perjantaiaamuna. Kuolinsyytutkijan mukaan Baena teki itsemurhan.

Baenan tunnetuimpia ohjauksia olivat elokuvat Life After Beth ja The Little Hours.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, voit soittaa kriisipuhelimeen 09 2525 0111 tai kirjoittaa Tukinettiin .

Akuutissa tapauksissa ota yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112.

Lähteet: People, CNN