Asuinrakennus romahtanut Marseillessa: Kahdeksan ihmistä kateissa

Paikallisviranomaisten mukaan romahduksen syytä on toistaiseksi ollut mahdotonta selvittää, mutta kaasuräjähdys on yksi vaihtoehto.

Monet lähistöllä olleet ovat kertoneet kuulleensa räjähdyksen äänen. Osa on myös kertonut haistaneensa kaasua vielä aamullakin.

Marseillen pormestari Benoit Payan varoitti aiemmin, että kuolonuhreihin on syytä varautua. Pelastustöitä on haitannut tulipalo, jota on ollut sammuttamassa yli sata pelastajaa.