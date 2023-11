Ässiltä kovan luokan uutinen – tähtipelaaja jatkaa Porissa

Rubinin merkityksestä Ässille kertoo vastuun määrä. Hän on pelannut kuluvalla kaudella Liiga-maalivahdeista toiseksi eniten. Edellä on vain HPK:n Sami Rajaniemi. Tällä kaudella torjuntaprosentti on 91,3. Päästettyjen maalien keskiarvo on 2,04.