Ässien sankarilta hämmentävä paljastus upean voiton jälkeen – "En tuntenut kumpaakaan jalkaa"

Lopulta porilaisten voiton sinetöi Lenni Hämeenaho voittomaalikilpailussa. Ässistä osui myös Will Graber ja Ilveksestä Les Lancaster .

Ässät on nyt ottanut kauden 12 ottelustaan 23 pistettä ja on sarjassa toisena viisi pistettä Tapparaa perässä. Ilves on kolmantena pisteen päässä porilaisista.