Asiantuntija ennustaa Eugenen MM-kisoihin maailmanennätystä – "Aivan käsittämättömän kovassa kunnossa"

Muut finaalijuoksijat eivät ole pääseet tällä kaudella samoilla sekuntiluvuille. Lähimpänä on Hollannin Femke Bol, joka on kellottanut ajan 52,03. Yhdysvaltojen Dalilah Muhammad on juossut parhaimmillaan 51,58, mutta tällä kaudella tulos on vaatimattomapi 53,28.