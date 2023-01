Armeniassa ainakin 15 varusmiestä on kuollut kasarmin tulipalossa

Armeniassa asevoimien kasarmin tulipalossa on kuollut ainakin 15 varusmiestä, kertoo maan puolustusministeriö. Lisäksi kolme varusmiestä on vakavasti loukkaantuneita.



Puolustusministeriön mukaan tulipalo syttyi pioneeri- ja tarkka-ampujakomppanian yksikön kasarmissa.



Armeniassa on käytössä asevelvollisuus.