Armeija sanoo kaapanneensa vallan Guineassa – presidentti otettu kiinni ja hallitus hajotettu

Armeijan mukaan Guinean ilma- ja maarajat on suljettu.

Tilanne on epäselvä, sillä Conden hallitus väittää omassa lausunnossaan, että armeijan erikoisjoukkojen hyökkäys presidentinpalatsiin on torjuttu.

13 miljoonan asukkaan Guinea on yksi maailman köyhimmistä maista siitä huolimatta, että sillä on mittavat mineraalivarat. Maa on ollut pitkään poliittisesti epävakaa.